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За службову недбалість судитимуть землевпорядника сільради на Турківщині

Вероніка Рой

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На Львівщині судитимуть землевпорядника сільради через службову недбалість. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Встановлено, що землевпорядник однієї із сільських рад Турківського району, порушуючи вимоги п.12 Розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України, особисто підписав акт встановлення і узгодження меж земельної ділянки, яка знаходиться за межами населеного пункту села.

У результаті таких дій, земельну ділянку площею 0,1126 га сільськогосподарського призначення, вартістю 160 тис грн, незаконно передано у власність громадянину, чим спричинено тяжкі наслідки інтересам держави.

Зазначимо, що у кримінальному провадженні, за рішенням Турківського районного суду, на вказану територію накладено арешт. За вчинення цього злочину санкція інкримінованої статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

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