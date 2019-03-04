Якої погоди львів’янам чекати завтра?

Завтра, 5 березня, по території Львівської області та місту Львову очікуються пориви західного вітру 15 — 20 м/с. Вночі та вранці в горах на окремих ділянках доріг ожеледиця. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують вночі 4-6 градусів тепла, а вдень – 9-12 градусів тепла. Також вдень і вночі можливий дощ.

Водіїв та пішоходів закликають бути обережними під час руху. Зокрема, під час сильного вітру намагайтеся не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити.

Водіям транспортних засобів слід обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами.

Нагадаємо, в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна звертатися на «Гарячу лінію міста Львова» за коротким номером 15−80.