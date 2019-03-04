Які партії можуть потрапити у нову Раду

Якби вибори до парламенту відбулися найближчим часом то до ВРУ потрапило б лише 4 партії. Такі дані опитування проведеного соціологічною групою «Рейтинг», які є у розпорядженні Львівського порталу.

Рейтинг партій, які можуть потрапити у парламент очолила партія «Слуга народу», яку підтримують 15,6% тих, хто має намір голосувати. Слідом розташувалися партії «Батьківщини» та БПП «Солідарність із 13.6 та 10.3% відповідно.

Без проблем прохідний бар’єр також долає так звана «Опозиційна платформа», яку готові підтримати 7.6% українців.

Водночас партії «Громадянська позиція», «Самопоміч», «Радикальна партія» та «Народний фронт» можуть не здолати прохідний бар’єр і опинитися поза парламентом. Станом на сьогодні їх готові підтримати лише 4.5, 4.0, 3.2, і 1% виборців відповідно.

Водночас, ще понад 27% наших громадян не визначилися, яку партію підтримати.

Як відомо, парламентські вибори в Україні – чергові вибори народних депутатів Верховної Ради України, відбудуться 27 жовтня 2019 року.

До слова, лідерами президентського рейтингу є три кандидати: Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.