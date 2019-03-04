ОСТАННІ НОВИНИ

Які партії можуть потрапити у нову Раду

Андрій Котенський

|

Якби вибори до парламенту відбулися найближчим часом то до ВРУ потрапило б лише 4 партії. Такі дані опитування проведеного соціологічною групою «Рейтинг», які є у розпорядженні Львівського порталу.

 

Рейтинг партій, які можуть потрапити у парламент очолила партія «Слуга народу», яку підтримують 15,6% тих, хто має намір голосувати.  Слідом розташувалися партії «Батьківщини» та БПП «Солідарність із 13.6 та 10.3% відповідно.

Без проблем прохідний бар’єр також долає так звана «Опозиційна платформа», яку готові підтримати 7.6% українців.

Водночас партії «Громадянська позиція», «Самопоміч», «Радикальна партія» та «Народний фронт» можуть не здолати прохідний бар’єр і опинитися поза парламентом. Станом на сьогодні їх готові підтримати лише 4.5, 4.0, 3.2, і 1% виборців відповідно.

Водночас, ще понад 27% наших громадян не визначилися, яку партію підтримати.

Як відомо, парламентські вибори в Україні – чергові вибори народних депутатів Верховної Ради України, відбудуться 27 жовтня 2019 року.

До слова, лідерами президентського рейтингу є три кандидати: Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому

Площа Двірцева (територія перед Головним залізничним вокзалом Львова) настільки хаотична, що нагадує суп з міжміських ав...

Революція їжі
Наталя ДУЛЯБА
Революція їжі

Більшість із нас шкільне харчування асоціює із прісними і не надто смачними стравами, булочками, нездоровими снеками, а ...

Музика, наповнена любов’ю
Ольга ЛОЗИНСЬКА
Музика, наповнена любов’ю

Романтичні рефлексії після Дня Святого Валентина знаходять своє місце в репертуарі Львівської національної опери. Кожен ...

Як популярна мережа перетворюється на «домашній магазин» 
Омелян ШЕВЧУК
Як популярна мережа перетворюється на «домашній магазин» 

Найбільша українська мережа постійно дивує мешканців Львівщини своїми унікальними пропозиціями та підходом до справи. Во...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...