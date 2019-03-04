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Ворог поранив одного українського військового

Наталя Дуляба

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Минулої доби, 3 березня, на Донбасі російські окупаційні війська 9 разів порушували режим припинення вогню, застосовуючипри цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

 

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог двічі обстріляв наші позиції у районі Водяного та Гнутового.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив сім обстрілів поблизу населених пунктів Новозванівка, Новоолександрівка, хутора Вільного, Новолуганського, Попасної, Лобачевого та Кримського.

Протягом минулої доби бойовики вели вогонь по українських позиціях із мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів одного нашого військового було поранено.

За даними розвідки, двох окупантів знищено, одного поранено. Також вчора збито один БПЛА противника типу «Орлан-10».

Від початку поточної доби противник вже встиг двічі обстріляти з мінометів позиції підрозділів Об’єднаних сил у районі населених пунктів Лебединське та Водяне. Втрат серед наших захисників немає.

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