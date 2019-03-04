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В Україні хочуть заборонити продаж енергетиків неповнолітнім

Наталя Дуляба

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У Верховній Раді України зареєстрували проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо сприяння здоровому способу життя дітей та підлітків (№10117), яким пропонується заборонити споживання енергетичних напоїв неповнолітніми. Про це повідомляє Уніан, передає Львівський портал.

 

Цим законопроектом запропоновано чітко визначити у Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» поняття енергетичного напою.

Так, енергетичний напій – це газований або негазований напій (за винятком чаю, кави та напоїв на основі кавових та чайних екстрактів), який містить кофеїн із будь-якого джерела походження у кількості, що перевищує 150 мг/л та/або інші компоненти, які стимулюють центральну нервову систему, перелік яких та максимально допустимий рівень їхньої концентрації в енергетичних напоях, визначається центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Енергетичні напої, вироблені в Україні або імпортовані в Україну до набрання чинності змін, внесених законопроектом, до рівнів вмісту кофеїну натурального або синтетичного походження, інших тонізуючих і біологічно активних компонентів, перебуватимуть в обігу до їхньої повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.

Законопроектом визначається спосіб маркування енергетичних напоїв, які реалізовують в Україні.

На видимій стороні етикетки або контретикетки, або пляшки мають бути вказані застереження щодо вживання енергетичних напоїв неповнолітніми, вагітними жінками, жінками, які годують груддю, особами, які страждають серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями ендокринної та центральної нервової системи, а також небезпеки вживання енергетичних напоїв у поєднанні з алкоголем.

Розлив енергетичних напоїв здійснюється виключно у передбачену чинними стандартами скляну тару, а також металеві банки із харчового алюмінію, полімерні пляшки марки ПЕТФ. Розлив енергетичних напоїв здійснюється у тару (посуд) місткістю не більше 0,33 л.

Роздрібний продаж енергетичних напоїв, вміст етилового спирту в яких перевищує 0,5% об’ємних одиниць, забороняється.

За порушення правил торгівлі енергетичними напоями та порушення правил їхнього споживання в Україні хочуть запровадити адміністративну відповідальність.

Авторами законопроекту є ряд депутатів від «Блоку Петра Порошенка», «Народного фронту», «Радикальної партії», «Самопомочі», «Батьківщини» та позафракційні.

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