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У Трускавці відбувся міжнародний фестиваль «Чарівна рапсодія-2019»

Андрій Котенський

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Цими вихідними у курортному місті Трускавець вперше відбувся Міжнародний конкурс-фестиваль музичного, театрального та художнього мистецтва «Чарівна рапсодія-2019», в якому взяло участь близько 300 осіб з України та Угорщини. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Творчий фестиваль організував міжнародний продюсерський центр ВМС «Strong Solution» Угорщини спільно із Трускавецькою міською радою, а також за підтримки Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА та Посольства Угорщини в Україні.

Конкурс молодих талантів проходив під патронатом відомого угорського гітариста світового рівня Михайла Вігули, володаря рекорду Гіннеса найдовшого у світі сольного концерту Данієля Сурашенка та Народної артистки України і композиторки Лесі Горової. Офіційним партнером заходу став Розважально-оздоровчий комплекс з дельфінами «Оскар».

У рамках заходу дельфінарій приймав у своїх стінах понад 120 юних талантів, віком від 6 до 12 років. Варто зазначити, що у творчому фестивалі участь взяло багато дітей учасників бойових дій та дітей соціально незахищених верств населення, які приїхали до Трускавця з різних куточків України. Власне з цієї категорії понад 50 дітей «Оскар» прийняв безоплатно, ще 70 осіб – на пільговій основі.

Виступ з дельфінами та морськими котиками урочисто відкрила 6-ти річна Ангеліна Харченко з м. Кам’янка Черкаської області, яка стала супер-переможницею фестивалю «Чарівна рапсодія-2019» у категорії естрадний вокал. Дівчинка із задоволенням виконала пісню «Моєму старшому братику». По завершенню шоу директорка Міжнародного фестивалю-конкуру «Чарівна рапсодія-2019» Тетяна Ксенофонтова вручила керівництву Розважально-оздоровчого закладу подяку за підтримку їхнього фестивалю.

Мистецтвознавець наголосила, що ці конкурсанти вперше побували у дельфінарії і отримали колосальні враження. «Діти, які завітали на виставу у дельфінарій, – це діти учасників бойових дій та діти з малозабезпечених сімей. Вони ще ніколи не були у подібних закладах і отримали неймовірний захват від побаченого шоу», – зазначила Т.Ксенофонтова.

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