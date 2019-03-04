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У Стрийському парку встановлюють нові світильники

Вероніка Рой

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Два тижні тому у нижніх партерах Стрийського парку розпочато капітальний ремонт освітлення — заміну 51 опори та світильників. На ці роботи передбачено 800 тис. грн. До 30 квітня їх мають завершити. Про це Львівському порталу повідомили у пре-службі Львівської міської ради.

 

«Два тижні тому ми розпочали капітальний ремонт освітлення на нижніх партерах парку. Це заміна опор та світильників у кількості 51 штуки. До 30 квітня роботи плануємо завершити. Щодо коштів, то на ці роботи передбачено 800 тис. гривень», — розповіла в.о. директора Стрийського парку Олена Мазурик.

Через ремонтні роботи дирекція парку просить відвідувачів бути обрежними, не торкатися ізольованих електричних дротів, у разі пошкодження ізоляції та інших проблем звертатися за номером +380 933 325 777.

Фото: ЛМР

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