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У Пустомитівському районі застрелився 24-річний молодик

Вероніка Рой

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У Пустомитівському районі 24-річний молодик застрелився із рушниці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Сьогодні, 4 березня, близько 12.00 у Пустомитівський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків у райцентрі було виявлено тіло 24-річного місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. На тілі загиблого було виявлено вогнепальне поранення голови. Поруч із тілом лежала мисливська рушниця, зареєстрована на його ім’я. Попередньо встановлено, що чоловік скоїв самогубство.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) з приміткою «самогубство». Поліцейські встановлюють обставини події.

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