У Львові відзначили 204 річницю з дня народження Михайла Вербицького

Сьогодні, 4 березня, у Львові вшанували пам’ять Михайла Вербицького – священика, громадського діяча та автора музики державного Гімну «Ще не вмерла Україна», передає Львівський портал.

Жителі міста, учні та представники влади зібралися на площі перед пам’ятником Михайлу Вербицькому, щоб покласти квіти, заспівати Гімн України, поринути в історію, та нагадати про те, що потрібно любити своїх ближніх, своє місто та свою працю. Керівник апарату Львівської ОДА Маріанна Вільшинська зазначила, що Михайло Вербицький є величною постаттю, творцем символу Української держави, і саме завдяки таким людям ми маємо свою країну, і можемо співати гімн на повні груди.

«Будьмо єдині, будьмо як ніколи цілісні, щоб наші діти гордо та голосно могли співати Гімн вільної та незалежної держави», —сказала вона.

«Михайло Вербицький, коли писав Славень, вкладаючи велику любов до свого народу, пророкував те, що Україна стане незалежною, вільною і сильною країною. Тож нехай за прикладом Михайла Вербицького, отця нашої церкви, ми слідуємо його заповідям і проявляємо любов до наших ближніх, до свого народу», — додав в. о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

Подію відвідала і 100-річна відома львів’янка Ірина Шуль. Жінка є знаною завдяки її допомозі ОУН-УПА та активній громадській позиції. Є членом «Союзу Українок», «Просвіти», та «Львівської спілки політв’язнів України».

ДОВІДКА

Отець Михайло Вербицький — український композитор, хоровий диригент, священик УГКЦ, автор музики державного Гімну «Ще не вмерла Україна». Перше виконання твору «Ще не вмерла Україна» як Гімну відбулося 10 березня 1865 року у Перемишлі як завершальний номер концерту, присвячений Тарасові Шевченку.

В останні роки життя Михайло Вербицький займався педагогічною діяльністю, писав статті, творив музику. Помер 7 грудня 1870 року у селі Млини (тепер на території Підкарпатського воєводства Республіка Польща), де і похований.

Фото: Юлія Бойчук