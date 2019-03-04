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У Черкасах розстріляли аграрного бізнесмена

Андрій Котенський

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У Черкасах застрелили місцевого бізнесмена. Про це у понеділок повідомляє відділ поліції Черкаської області.

 

Тіло чоловіка без ознак життя виявили в одному із будинків у під’їзді.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік загинув від вогнепальних поранень.

Наразі працівники поліції встановлюють обставини події та особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Водночас місцеве видання «Про все» повідомляє, що вбитий виявився 39-річний Володимир Сотніков – директор декількох потужних аграрних підприємств Черкащини.

УП

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