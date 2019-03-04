У Буському районі поліцейські «прикрили» міні-завод, де підробляли паперову продукцію

У Буському районі правоохоронці викрили зловмисників, які налагодили роботу міні-заводу з виготовлення контрафактної паперової продукції під брендом відомого виробника. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що на підприємстві, розташованому у Буському районі, в промислових масштабах здійснювалось виробництво паперових рушників, серветок та інших виробів із незаконним нанесенням зображення логотипів промислового зразку. На чотирьох верстатах вироблялася продукція із завезеної сировини. Також поліцейські припинили діяльність «перевалочного майданчика» із магазином-складом для гуртової реалізації фальсифікату.

Під час санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено промислові станки і більше ніж 40 000 одиниць фальсифікованої паперової продукції загальною вартістю понад 400 000 гривень.

Встановлено організатора та ще 3 осіб, причетних до незаконного виробництва. Зловмисникам загрожує покарання включно до позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

Обвинувальний акт скерований на розгляд районного суду.