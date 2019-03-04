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Сьогодні на Високому замку лунатимуть сирени

Вероніка Рой

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З метою забезпечення постійної готовності системи оповіщення населення, працівники департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації вживають необхідних заходів з поточного обслуговування та перевірки працездатності електросирен. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Відтак, сьогодні,  4 лютого об 14:00 годині здійснюватиметься короткочасне ввімкнення електросирени у центральній частині міста Львова, зокрема на Високому замку, вул. Замкова. 6 та вул. Гоголя. 1.

Включення електросирени з метою перевірки триватиме до 2 хвилин. Мешканців та гостей міста Львова просять зберігати спокій.

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