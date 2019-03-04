Сьогодні на Високому замку лунатимуть сирени

З метою забезпечення постійної готовності системи оповіщення населення, працівники департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації вживають необхідних заходів з поточного обслуговування та перевірки працездатності електросирен. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відтак, сьогодні, 4 лютого об 14:00 годині здійснюватиметься короткочасне ввімкнення електросирени у центральній частині міста Львова, зокрема на Високому замку, вул. Замкова. 6 та вул. Гоголя. 1.

Включення електросирени з метою перевірки триватиме до 2 хвилин. Мешканців та гостей міста Львова просять зберігати спокій.