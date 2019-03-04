На Золочівщині не розминулись «Мерседес Бенц» та «Фольксваген Пассат»: є травмовані

Сьогодні, 4 березня, близько 9.30 на автодорозі Тернопіль-Львів – Рава-Руська у селі Підгороднє зіткнулись автомобілі «Мерседес Бенц» та «Фольксваген Пассат». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Поліцейські встановили, що відбулося зіткнення «Мерседес Бенц» під керуванням 44-річного жителя Золочева та автомобіля «Фольксваген Пассат», яким керував 26-річний мешканець Золочівського району. Внаслідок автопригоди водії обох транспортних засобів отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Зараз поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: поліція