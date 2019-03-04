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На Старосамбірщині під час пожежі у будинку загинула бабуся

Наталя Дуляба

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Вчора, 3 березня, о 05:24 год. до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у дерев’яному житловому будинку у селі Недільна Старосамбірського району. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Під час розвідки пожежі вогнеборці виявили тіло 87-річної власниці помешкання.

Пожежу вдалося ліквідувати лише о 08:32 год. Вогонь вщент знищив житловий будинок. Займання гасили 5 рятувальників за допомогою двох одиниць спецтехніки.

Наразі всі обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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