На Львівщині оголосили штормове попередження

Сьогодні, 4 березня, по всій території України оголосили штормове попередження. Про це Львівському порталу повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні по всій території країни прогнозують сильні вітри до 15-20 м/с, а в Карпатах – 25 м/с.

За даними регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні у Львові та області хмарна погода з проясненням, переважно без опадів. Температура повітря вдень сягне до 12 градусів тепла. Сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки, проявляти пильність та обережність під час перебування на вулиці. Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їхнє пошкодження.