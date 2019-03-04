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На Львівщині оголосили штормове попередження

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 4 березня, по всій території України оголосили штормове попередження. Про це Львівському порталу повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

 

Сьогодні по всій території країни прогнозують сильні вітри до 15-20 м/с, а в Карпатах – 25 м/с.

За даними регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні у Львові та області хмарна погода з проясненням, переважно без опадів. Температура повітря вдень сягне до 12 градусів тепла. Сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки, проявляти пильність та обережність під час перебування на вулиці. Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їхнє пошкодження.

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