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На Львівщині більшає родин, які перебувають у складних життєвих обставинах

Соломія Головіна

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На Львівщині налічується 3 652 родини, які перебувають в складних життєвих обставинах. Про це сьогодні, 4 березня, під час апаратної наради у Львівській ОДА Львівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ярослав Бордіян, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Так, у 2018 році на обліку центру знаходилося 3652 родини, які опинилися в складних життєвих обставинах, в яких є 7 340 дітей.

«На жаль, в нас статистика з року в рік збільшується. Цього року на 4% у порівнянні з 2017, 2018 роками збільшилася кількість таких родин. Намагаємося охопити їх соціальним супроводом», – зазначив Ярослав Бордіян.

При цьому він додав, що з  них  794 (21,7%) родини перебуває під соціальним супроводом.

«Решта 2858 сімей мають одну чи дві проблеми і ми працюємо з по картці клієнта, вони перебувають у базі даних. Ми фактично говоримо не про комплекс роботи, а про одну проблему, наприклад, реструктуризацію боргів, влаштування в садочок, допомогу в оформленні субсидій…», – пояснив Ярослав Бордіян.

Також він наголосив, що вартує працювати на випередження проблеми, а не тоді, коли у родині вже є криза.

«Єдиний вихід, який ми бачимо, – виїзд на території, робота з головами сільських рад, з нашими спеціалістами, консолідація всіх суб’єктів служби у справах дітей, ювенальної превенції, освіти…Особливо актуальною постала проблема насильства. Почали збільшуватися планові показники за рахунок роботи наших трьох мобільних бригад, які функціонують з минулого року. Є проблема по трьох територіях – Золочівський, Жидачівський, Сокальський райони, в тому числі Червоноград».

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