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На Донбасі загинув 20-річний захисник України

Андрій Котенський

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Обстановка в зоні операції Об’єднаних сил залишається напруженою, внаслідок одного з ворожих обстрілів вранці загинув боєць 1999 року народження. Про це повідомляє Міністерство оборони.

 

«Російсько-окупаційні війська зранку вдалися до підступних обстрілів опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», – інформує штаб.

Внаслідок одного з ворожих обстрілів обірвалося життя одного українського захисника 1999 року народження.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого Героя.

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