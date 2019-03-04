На Донбасі загинув 20-річний захисник України

Обстановка в зоні операції Об’єднаних сил залишається напруженою, внаслідок одного з ворожих обстрілів вранці загинув боєць 1999 року народження. Про це повідомляє Міністерство оборони.

«Російсько-окупаційні війська зранку вдалися до підступних обстрілів опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», – інформує штаб.

Внаслідок одного з ворожих обстрілів обірвалося життя одного українського захисника 1999 року народження.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого Героя.