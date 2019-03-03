За добу на Львівщині сталося 32 ДТП

Минулої доби на автодорогах Львівщини сталося 32 ДТП. В одній з автопригод тілесні ушкодження отримав пасажир.

Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

На автошляхах Львівщини 2 березня сталися 32 дорожньо-транспортні пригоди: 23 – у Львові, 9 – в області. В одній з ДТП тілесні ушкодження отримав пасажир.

За наслідками інших ДТП складено 31 адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.