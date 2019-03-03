У Львові загинув молодий киянин

У Львові поліцейські встановлюють обставини загибелі молодого киянина. Попередньо, чоловік помер внаслідок наїзду потяга. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, сьогодні, 3 березня, до поліції надійшло повідомлення про те, що на колії поблизу вулиці Курмановича у Львові виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

Поліцейські встановили, що це 21-річний річний киянин. Попередньо, чоловік загинув у ночі внаслідок наїзду потяга.

Обставини події перевіряються.