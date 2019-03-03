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Представниця Львівщини – віце-чемпіонка світу з велотреку

Андрій Котенський

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Представниця Львівщини Олена Старікова – віце-чемпіонка світу з велотреку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НОК України у Львівській області.

 

У Прушкуві (Польща) на чемпіонаті світу-2019 з велотреку велосипедистка Олена Старікова, яка зараз представляє Львівщину, здобула срібну медаль у гіті на 500 м.

Для української збірної це перша з 2008 року медаль чемпіонату світу з велотреку.

Також Олена Старікова стала п’ятою в індивідуальному спринті та посіла 12 місце в парі з киянкою Любов’ю Басовою у командному спринті.

Нагадаємо, що нещодавно Олена Старікова стала переможницею Кубка світу сезону 2018/2019, була визнана найкращою спортсменкою Львівщини за підсумками грудня та січня та найкращою спортсменкою України за підсумками січня.

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