Представниця Львівщини – віце-чемпіонка світу з велотреку

Представниця Львівщини Олена Старікова – віце-чемпіонка світу з велотреку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НОК України у Львівській області.

У Прушкуві (Польща) на чемпіонаті світу-2019 з велотреку велосипедистка Олена Старікова, яка зараз представляє Львівщину, здобула срібну медаль у гіті на 500 м.

Для української збірної це перша з 2008 року медаль чемпіонату світу з велотреку.

Також Олена Старікова стала п’ятою в індивідуальному спринті та посіла 12 місце в парі з киянкою Любов’ю Басовою у командному спринті.

Нагадаємо, що нещодавно Олена Старікова стала переможницею Кубка світу сезону 2018/2019, була визнана найкращою спортсменкою Львівщини за підсумками грудня та січня та найкращою спортсменкою України за підсумками січня.