Нардепи-прогульники січня-лютого 2019 року

У січні-лютому 2019 року Верховна Рада працювала у сесійному залі 12 днів, провела 18 засідань, на яких відбулося 304 голосування. Згідно з інформацією з офіційного сайту Верховної Ради, 9 депутатів жодного разу не проголосували, . П’ятеро із цих депутатів перебувають під слідством, втекли з країни або написали заяву про складання повноважень. Такі дані Львівському порталу надіслав громадський рух ЧЕСНО.

Повний список нардепів, які були відсутніми під час усіх голосувань, виглядає таким чином:

Дмитро Добкін (“Опозиційний блок”), який за даними письмової реєстрації був відсутній за невідомих причин. Євген Бакулін (“Позафракційні”), затримання та арешт якого 15 березня дозволила Верховна Рада. За словами Генерального прокурора, депутат давно не відвідував Україну. Костянтин Жеваго (“Позафракційні”), який за даними письмової реєстрації був відсутній за невідомих причин. Сергій Клюєв (“Позафракційні”), якого Інтерпол оголошував у міжнародний розшук. В’ячеслав Константіновський (“Позафракційні”), який у липні 2017 написав заяву про складання депутатського мандату. У листопаді 2017 Верховна Рада не змогла назбирати достатньої кількості голосів за задоволення цієї заяви. Олександр Онищенко (“Позафракційні”), нардеп-утікач, який переховується в Лондоні від кримінального переслідування щодо розкрадання майна “Укргазвидобування”. Надія Савченко (“Позафракційні”), арешт якої за підозрою Генпрокуратури дозволила Верховна Рада і яка перебуває в слідчому ізоляторі. Дмитро Ярош (“Позафракційні”), який за даними письмової реєстрації був відсутній за невідомих причин. За всю каденцію Верховної Ради нардеп взяв участь лише у 1,87% голосувань. Лев Підлісецький (“Самопоміч”), який повідомляв ЧЕСНО, що не ходить у ВРУ за станом здоров’я. У коментарі для ЧЕСНО нардеп говорив, що є проблема з оформленням тривалої медичної довідки про хворобу.

Нардепи Вадим Рабінович (“Опозиційний блок”) і Валерій Дубіль (“Батьківщина”) взяли участь лише в 1 голосуванні з 304-х.

Народні депутати не завжди беруть участь у голосуванні попри присутність: у січні-лютому присутність склала 77,6%, а голосування – 41,1%.

Понад 50% голосувань пропустили – 259 нардепи

Понад 90% голосувань пропустили – 58 нардепів

У найбільшій кількості голосувань не брали участь народні обранці від груп “Воля Народу” (84%) і “Відродження”(79%), у найменшій – депутати від “Народного фронту” і “Самопомочі” (56%).