Нардепи-прогульники січня-лютого 2019 року

У січні-лютому 2019 року Верховна Рада працювала у сесійному залі 12 днів, провела 18 засідань, на яких відбулося 304 голосування. Згідно з інформацією з офіційного сайту Верховної Ради, 9 депутатів жодного разу не проголосували, . П’ятеро із цих депутатів перебувають під слідством, втекли з країни або написали заяву про складання повноважень. Такі дані Львівському порталу надіслав громадський рух ЧЕСНО.
Повний список нардепів, які були відсутніми під час усіх голосувань, виглядає таким чином:
- Дмитро Добкін (“Опозиційний блок”), який за даними письмової реєстрації був відсутній за невідомих причин.
- Євген Бакулін (“Позафракційні”), затримання та арешт якого 15 березня дозволила Верховна Рада. За словами Генерального прокурора, депутат давно не відвідував Україну.
- Костянтин Жеваго (“Позафракційні”), який за даними письмової реєстрації був відсутній за невідомих причин.
- Сергій Клюєв (“Позафракційні”), якого Інтерпол оголошував у міжнародний розшук.
- В’ячеслав Константіновський (“Позафракційні”), який у липні 2017 написав заяву про складання депутатського мандату. У листопаді 2017 Верховна Рада не змогла назбирати достатньої кількості голосів за задоволення цієї заяви.
- Олександр Онищенко (“Позафракційні”), нардеп-утікач, який переховується в Лондоні від кримінального переслідування щодо розкрадання майна “Укргазвидобування”.
- Надія Савченко (“Позафракційні”), арешт якої за підозрою Генпрокуратури дозволила Верховна Рада і яка перебуває в слідчому ізоляторі.
- Дмитро Ярош (“Позафракційні”), який за даними письмової реєстрації був відсутній за невідомих причин. За всю каденцію Верховної Ради нардеп взяв участь лише у 1,87% голосувань.
- Лев Підлісецький (“Самопоміч”), який повідомляв ЧЕСНО, що не ходить у ВРУ за станом здоров’я. У коментарі для ЧЕСНО нардеп говорив, що є проблема з оформленням тривалої медичної довідки про хворобу.
Нардепи Вадим Рабінович (“Опозиційний блок”) і Валерій Дубіль (“Батьківщина”) взяли участь лише в 1 голосуванні з 304-х.
Народні депутати не завжди беруть участь у голосуванні попри присутність: у січні-лютому присутність склала 77,6%, а голосування – 41,1%.
Понад 50% голосувань пропустили – 259 нардепи
Понад 90% голосувань пропустили – 58 нардепів
У найбільшій кількості голосувань не брали участь народні обранці від груп “Воля Народу” (84%) і “Відродження”(79%), у найменшій – депутати від “Народного фронту” і “Самопомочі” (56%).
Андрій Котенський