На Тростян врятували юну лижницю із Києва

На горі Тростян рятувальники допомогли травмованій юній лижниці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, 2 березня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної ДСНС Львівщини на лижній трасі гори Тростян надали допомогу травмованій лижниці.

Під час катання 11-річна туристка, жителька м. Київ отримала травму правої ноги.

Рятувальники надали потерпілій домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує, про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення;

не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

одягайте захисне спорядження;

не з’їжджайте з трас.

Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих!