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На кордоні із Польщею намагалися підкупити прикордонника

Андрій Котенський

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На кордоні з Польщею українець, аби уникнути відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону України запропонував прикордонникові 100 євро хабара. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

За даними відомства, 43-річний мешканець Житомира під час оформлення в пункті пропуску «Шегині» надав на перевірку паспортний документ громадянина Португалії. В ході контролю прикордонники з’ясували, що подорожній насправді є громадянином України, а тому повідомляє про себе неправдиві відомості під час перетину кордону.

Чоловіка до Польщі не пропустили та склали протокол про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Аби уникнути відповідальності, наш співвітчизник спробував підкупити правоохоронця, натомість отримав ще й повідомлення до Нацполіції про надання неправомірної винагороди службовій особі.

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