На Донбасі постраждав український військовий

За минулу добу, 2 березня російські окупаційні війська сім разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. В результаті обстрілів один наш захисник був поранений. Про це Львівському порталу повідомили у штабі ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог шість разів обстріляв наші опорні пункти:

двічі, з мінометів калібрів 120 та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

з мінометів калібру 120 мм – поблизу села ВОДЯНЕ;

з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля селища ПІСКИ;

зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” окупанти обстріляли позицію підрозділу Об’єднаних сил у районі населеного пункту ТРАВНЕВЕ з автоматичних станкових гранатометів.

В результаті обстрілів один наш захисник був поранений.

Особовий склад підрозділів, які були обстріляні противником, відповів на ворожий вогонь застосуванням усіх чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 2 березня одного окупанта було ліквідовано та одного поранено. Крім того, знищено одну одиницю військової техніки противника.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” поблизу населених пунктів НОВОЗВАНІВКА та ЗОЛОТЕ-4 з мінометів калібру 120 мм, витративши 30 мін.

Втрат серед особового складу немає.