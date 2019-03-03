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Львів’янину конфіскували авто через цигарки

Андрій Котенський

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Затримали львів’янина, який намагався перевезти через кордон контрабанду тютюну. Приховані цигарки були виявлені у тайнику автівки. Про це Львівському порталу повідомили у ДПС України Західного кодону.

 

За даними прикордонників, прямуючи у приватних справах до Словаччини, 48-річний львів’янин напакував свій «Nissan Note» 2007 року випуску 556 пачками тютюнових виробів різних марок.

Сигарети було виявлено сьогодні о першій ночі під час перевірки автомобіля, який прямував на виїзд з України через пункт пропуску «Малий Березний».

Оглядаючи транспортний засіб, прикордонники помітили у ньому підозрілі сховки. Автівку скерували на поглиблену перевірку, у ході якого невдовзі відшукали контрабандний тютюн, який було приховано у тайнику між салоном автомобіля та відсіком двигуна. Доступ до цигарок став можливим після демонтажу передньої панелі.

Як результат, контрабандні цигарки та легковий автомобіль Nissan Note вилучили.

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