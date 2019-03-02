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За два місяці аеропорт Львів перевіз майже чверть мільйона пасажирів

Андрій Котенський

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Приріст пасажиропотоку Міжнародного аеропорту «Львів» у лютому 2019 року склав 52,7%. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Аеропорту Львів.

 

За оперативними даними, у лютому 2019 р. авіаперевезеннями скористалися 108,4 тис. пасажирів, що на 52,7% більше, ніж у лютому 2018 р. (71,0 тис. пасажирів). Кількість здійснених рейсів – 1 040, що на 19,8% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (868).

Загалом, за січень-лютий 2019 р. пасажиропотік зріс на 50,4% в порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року (156,6 тис. пасажирів) і досяг позначки в 235,5 тис. пасажирів. Кількість рейсів зросла на 24,2%, з 1 861 до 2 311.

На летовищі зазначають, що незначне скорочення обсягу внутрішніх перевезень зумовлене тимчасовим зменшенням кількості внутрішніх рейсів на період зимової навігації, а у літній період з збільшенням частоти виконання рейсів очікується відновлення позитивної динаміки.

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