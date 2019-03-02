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У Дрогобичі на лаві підсудних опинилася четверо неповнолітніх

Андрій Котенський

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У Дрогобичі перед судом постане компанія із чотирьох неповнолітніх. Один з них – школяр, троє інших навчаються у ліцеї. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що четверо місцевих хлопців віком 15-16 років, двоє з яких є раніше судимими, 24 лютого близько другої ночі, знаходячись на провулку Ільницького у місті Дрогобич, розбили вікно магазину і викрали з вітрини алкогольні вироби.

Відразу після скоєння злочину двох з них затримали працівники поліції охорони та групи реагування патрульної поліції Дрогобицького відділу поліції. Місцеперебування двох інших зловмисників було встановлено під час слідчо-оперативних заходів.

Зловмисникам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі

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