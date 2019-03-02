На Львівщині брат забив рідного брата

На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, причетного до смерті рідного брата. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, у Кам’янка-Бузький відділ поліції 1 березня звернулася голова одного з сіл району, яка повідомила про смерть односельчанина.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що між двома братами віком 49 та 50 років виник конфлікт під час розпивання спиртних напоїв у будинку старшого з них. Сварка переросла у бійку, в ході якої старший брат наніс молодшому удари по тілу ногами та руками, внаслідок чого він помер.

Зловмисника правоохоронці затримали, невдовзі судом йому буде обрано міру запобіжного заходу.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Санкція статті – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.