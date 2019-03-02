ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині брат забив рідного брата

Андрій Котенський

|

На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, причетного до смерті рідного брата. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, у Кам’янка-Бузький відділ поліції 1 березня звернулася голова одного з сіл району, яка повідомила про смерть односельчанина.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що між двома братами віком 49 та 50 років виник конфлікт під час розпивання спиртних напоїв у будинку старшого з них. Сварка переросла у бійку, в ході якої старший брат наніс молодшому удари по тілу ногами та руками, внаслідок чого він помер.

Зловмисника правоохоронці затримали, невдовзі судом йому буде обрано міру запобіжного заходу.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Санкція статті – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому

Площа Двірцева (територія перед Головним залізничним вокзалом Львова) настільки хаотична, що нагадує суп з міжміських ав...

Революція їжі
Наталя ДУЛЯБА
Революція їжі

Більшість із нас шкільне харчування асоціює із прісними і не надто смачними стравами, булочками, нездоровими снеками, а ...

Музика, наповнена любов’ю
Ольга ЛОЗИНСЬКА
Музика, наповнена любов’ю

Романтичні рефлексії після Дня Святого Валентина знаходять своє місце в репертуарі Львівської національної опери. Кожен ...

Як популярна мережа перетворюється на «домашній магазин» 
Омелян ШЕВЧУК
Як популярна мережа перетворюється на «домашній магазин» 

Найбільша українська мережа постійно дивує мешканців Львівщини своїми унікальними пропозиціями та підходом до справи. Во...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...