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На кордоні із Польщею зупинили викрадену «Ауді»

Андрій Котенський

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На Львівщині прикордонники викрили чергову викрадену автівку з ЄС. Про це Львівському порталу повідомили у ДПС України.

 

За даними відомства,  у пункт пропуску «Шегині» прибув автомобіль «Ауді» 2013 року випуску польської реєстрації. Під час заходів прикордонного контролю на іномарку відбулось спрацювання бази даних Інтерполу.

Як з’ясувалось автомобіль оголошений у розшук правоохоронними органами Польщі як викрадений.

За цим фактом прикордонники Мостиського загону поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Наразі автомобіль, яким їхав громадянин Польщі передано співробітникам Національної поліції.

Із початку року виявлено 30 транспортних засобів, які знаходилися в міжнародному розшуку.

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