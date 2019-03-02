«Гуцулка Ксеня» виходить на широкі екрани

У Львові із аншлагом відбувся допрем’єрний показ та творча зустріч із командою української музичної комедії «Гуцулка Ксеня», яка відбулася у кінотеатрі Планета Кіно (ТЦ Форум Львів), передає кореспондент Львівського порталу.

Фільм львів’янам презентували режисер Олена Дем’яненко, а також актори: Варвара Лущик, Катерина Молчанова та Олег Стефан.

Мюзикл «Гуцулка Ксеня» знято за мотивами однойменної оперети Ярослава Барнича, написаної у 1938 році. Авторкою сценарію та режисером стрічки стала Олена Дем’яненко зі Львова. За музичне оформлення кінострічки відповідав гурт «Даха Браха» та композитор Тимур Полянський, що додало роботі фірмового шарму.

Події фільму розгортаються у Карпатах в 1939 році, на порозі Другої світової війни.

«До Ворохти приїздить син родини емігрантів Яро (Максим Лозинський). Батько-мільйонер поставив йому умову успадкування грошей – хлопець має одружитися з українською дівчиною. Тож Яро вирушає на пошуки свого щастя. Він знайомиться з багатьма дівчатами, та по-справжньому полонити його серце змогла лише гуцулка на ім’я Ксеня (Варвара Лущик)», – йдеться у описі мюзиклу.

Картина сповнена комічними перепетіями і зачаровує глядача неймовірною красою Карпат та етнічними гуцульськими костюмами.

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Насолодитися добрим українським мюзиклом «Гуцулка Ксеня» можна із 7 березня, у мережі кінотеатрів «Планета Кіно».