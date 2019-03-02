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Академія сухопутних військ провела день відкритих дверей

Андрій Котенський

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У рамках дня відкритих дверей Національну академію відвідали кількадесят юнаків та дівчат. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії СВ.

 

Сьогодні, 2 березня, до Академії завітали понад сотня цьогорічних випускників шкіл міста та області, а також львівські ліцеїсти.

Розпочалися заходи в Академічній залі, де гості мали можливість переглянути презентаційний фільм про навчальний заклад, а також отримати відповіді на свої питання від керівництва Академії. Їм також розповіли про особливості підготовки майбутніх захисників Вітчизни та правила прийому до закладу вищої освіти. Пізніше відвідувачі оглянули експозицію музею з якої вони більш детально познайомилися з історією вишу.

Згодом юнаки та дівчата у супроводі сьогоднішніх курсантів мали змогу побачити сучасні зразки військової техніки, які знаходяться на озброєнні Сухопутних військ, ознайомитись із побутом та умовами навчання майбутніх офіцерів. Дітлахи та дорослі оглянули також низку навчально-тренувальних комплексів, побували у курсантській їдальні, бібліотеці, спортивному залі та розташуванні одного із підрозділів.

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