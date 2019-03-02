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У ДТП на Львівщині загинув пасажир

Андрій Котенський

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Одна особа загинула, ще дві травмовано внаслідок дорожньо-транспортних пригод на автошляхах Львівщини. Загалом минулої доби сталося 62 ДТП, з яких три – з постраждалими. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Поліції Львівської області.

 

На автошляхах Львівщини 1 березня сталися 62 дорожньо-транспортні пригоди: 42 – у Львові, 20 – в області. В одній з ДТП загинув пасажир, внаслідок ще двох автопригод тілесні ушкодження отримали двоє пішоходів.

За наслідками інших ДТП складено 59 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами до одного року.

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