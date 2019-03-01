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За грабіж львів’янин «загримів» у тюрму на 5 років

Наталя Дуляба

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28-річний раніше судимий за корисливі злочини львів’янин потрапив за ґрати через пограбування 59-річної жінки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що в липні минулого року в одному із парків Львова зловмисник підійшов до 59-річної жінки та, застосувавши фізичну силу, зірвав з неї золоті вироби.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 КК України (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинений повторно).

Під час досудового розслідування грабіжник перебував під вартою. А нещодавно Личаківський районний суд м. Львова визнав його винним та засудив до 5 років позбавлення волі.

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