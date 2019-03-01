Від сьогодні українці можуть їхати у Грузію за ID-карткою

Від сьогодні, 1 березня, громадяни України можуть їздити у Грузію лише за внутрішніми паспортами у формі ID-карток. Про це повідомляє Львівський портал.

«З 1 березня 2019 року набирає чинності оновлена Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог – на додаток до існуючого безвізу запроваджуються взаємні поїздки громадян України та Грузії на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), що містять безконтактний електронний носій», – пояснювало раніше Міністерство закордонних справ України.

Відповідно до угоди, громадяни України і Грузії можуть перебувати на території держави іншої сторони без віз протягом 90 днів щороку на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), яка містить безконтактний електронний носій.