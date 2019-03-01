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У пам’ятці архітектури на вулиці Наливайка облаштують міні-готель

Соломія Головіна

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Пам’ятку архітектури місцевого значення на вулиці Наливайка,6 перебудують під міні-готель. Таке рішення сьогодні, 1 березня, прийняли під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Відповідні містобудівні умови та обмеження на реконструкцію з пристосуванням  будинку банківської установи під міні-готель виконком видав ТзОВ «ЕОЛ-М».

Гранично допустима висотність вже відреставрованого будинку не повинна перевищувати 26,5 м.

Споруда є пам’яткою архітектури місцевого значення (охоронний № 1004). Розташована у центральній частині міста у кварталі історично сформованої житлової та громадської забудови, у межах історичного ареалу міста.

Додамо, що житловий будинок був побудований 1912 року в стилі модерну. В 1935 році його реконструйoвaнo під готель «Splendid», після 1945 року «Прикарпатський». У 2002 році будівлю готелю відреконструювали під банківське відділення.

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