У Львові учасникам АТО відшкодовуватимуть витрати на лікування з алкозалежністю

У Львові учасникам АТО/ООС відшкодовуватимуть витрати, пов’язаних з лікуванням алко- наркозалежності. Відповідне рішення сьогодні, 1 березня, ухвалили під час засідання виконавчого комітету, передає кореспондент Львівського порталу.

«Ми пропонуємо передбачити можливість відшкодування учасникам антитерористичної операції і постраждалим Героям Революції Гідності витрат, пов’язаних з лікуванням залежності – тобто алко-, наркозалежності», — зазначив начальник управління соціального захисту ЛМР Ігор Кобрин.

Відтак члени виконкому внесли відповідні зміни до рішення «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам їх сімей, членам сімей Героїв Небесної Сотні — мешканцям м. Львова, які потребують дороговартісного лікування».

Документ, зокрема, передбачає порядок часткового покриття витрат на лікування (у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з проходженням лікування залежностей (алко-, нарко-) учасників АТО постраждалих учасників Революції Гідності, які потребують дороговартісного лікування. Матеріальна допомога може надаватися один раз на рік.