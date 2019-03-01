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У Львові чоловік намагався викрасти з магазину скриньку з пожертвами для хворої дитини

Вероніка Рой

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Поліцейські затримали львів’янина, який намагався викрасти скриньку з пожертвами для хворої дитини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

В Залізничний відділ поліції звернулася 43-річна адміністратор одного із львівських супермаркетів. За словами жінки, невідомий чоловік у приміщенні магазину намагався викрасти грошові кошти зі скриньки для пожертв, які призначалися для хворої дитини.

Працівники поліції встановили, що до скоєння правопорушення причетний неодноразово судимий 30-річний львів’янин, у якого в присутності понятих було вилучено 1 647 гривень.

За фактом було відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Стаття передбачає максимальне  покарання – позбавлення волі на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування, триває перевірка на причетність зловмисника до інших кримінальних правопорушень.

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