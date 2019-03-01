У Львові біля парку Франка погодили зведення 6-поверхового будинку

Виконком Львівської міськради погодив детальний план території, обмеженої вулицями Технічною, Каменярів, Дорошенка та Бібліотечною. Відповідне рішення сьогодні, 1 березня, прийняли під час засідання виконкому, передає кореспондент Львівського порталу.

Відповідно до проекту детального плану території, на перехресті вулиць Каменярів і Технічної біля парку Франка планується зведення 6-поверхового будинку з паркінгом.

Згідно із першим варіантом проектного рішення, цей будинок має бути житловим, розрахований на 16 квартир (з них 1-кімнатних – 12; 2-кімнатних – 4). Згідно із другим – це будинок готельного типу вищого класу, який включатиме 16 апартаментів (з них 1-містних – 12; 2-містних – 4). В обох варіантах передбачене облаштування адміністративно-офісних приміщень.

Своєю чергою на засідання прийшли і мешканці, щоби озвучити свою позицію. Зокрема, жителька будинку Каменярів,7 зазначила, що вони не згідні із будівництвом. Вони вважають, що через будівельні роботи почне тріскати їхній будинок, який є пам’яткою архітектури місцевого значення, проектував його архітектор Юліан Захаревич.