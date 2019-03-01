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Поліцейські розшукують безвісти зниклого 46-річного львів’янина

Вероніка Рой

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Львівські поліцейські оголосили в розшук чоловіка, який зник більш ніж півроку тому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Працівники Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області розшукують безвісти зниклого Гуменчика Володимира Ярославовича, 18.06.1972 р.н., жителя Львова, якого останній раз бачили 12.08.2018 року на вулиці Долинського у Львові.

Прикмети: зріст 170 см, волосся коротке темне з сивиною, ніс прямий, очі темні, губи тонкі, худорлявої тілобудови.

Був одягнутий: темні джинси, футболка червоного кольору, сірі кросівки.

Всім, кому що-небудь відомо про його місцезнаходження, прохання зателефонувати за номером: 096-376-85-70 чи на оперативну лінію 102.

Фото: поліція

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