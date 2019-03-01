На вихідних у Брюховичах проведуть «IvasiukFest»

Протягом 2−3 березня у Народному домі смт. Брюховичі, що під Львовом, відбудеться перший музичний фестиваль «IvasiukFest». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Захід присвячений творчості видатного композитора, поета та виконавця Володимира Івасюка. Його засновниками та організаторами є «Народний дім смт. Брюховичі».

У фестивалі візьмуть участь понад 20 сольних виконавців та вокально-інструментальних ансамблів, серед яких учні музичних шкіл м. Львова та смт. Брюховичі, вокальних студій Народних домів смт. Рудно та смт. Брюховичі, творчі колективи центрів творчості для дітей та юнацтва м. Львова тощо. Загалом протягом 2 днів на сцені Народного дому виступатимуть понад 180 учасників.

«Організатори фестивалю мають на меті популяризувати українську пісню, зокрема, творчість Володимира Івасюка, людини, яка створила українську естрадну музику: якісну, мелодійну, змістовну», — розповідають в управлінні культури ЛМР.

Урочисте відкриття фестивалю та концертна програма розпочнуться 2 березня о 14.00 год у приміщенні Народного дому смт. Брюховичі, а 3 березня о 14.00 год розпочнеться другий фестивальний день, де спеціальним гостем на святі буде співавтор не однієї пісні В. Івасюка — письменник Богдан Стельмах.

Вхід на захід вільний.