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На Львівщину намагались незаконно завезти 3,5 тонни тканин

Наталя Дуляба

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Львівські митники не допустили незаконного ввезення з-за кордону 3,5 тонн тканин. Про це Львівському порталу повідомили у ДФС Львівщини.

 

На митному пості «Західний» фірма подала митну декларацію на товар  «промислові товари в асортименті». Відповідно до поданих документів, відправником товару є компанія з Берліна, продавцем – компанія з Великобританії, а отримувачем – ТОВ, розташоване у Львові.

«Однак як з’ясували митники, керівник компанії з Великобританії жодних контрактів щодо імпорту чи експорту товарів не підписував, у тому числі з ТОВ у Львові, і ця компанія йому не відома. Встановлено, що керівник львівського підприємства для ввезення на територію України та подальшого митного оформлення надав недійсний контракт купівлі-продажу, а також товаросупровідні документи, які містять неправдиві дані щодо відправника (продавця), найменування товару його ваги, кількості та вартості», – йдеться у повідомленні.

Загалом в автомобілі перевозили 178 позицій промислових товарів загальною вагою 3,5 тонни, серед них в основному була тканина в рулонах.

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Увесь товар, вартість якого встановлять додатково, вилучено. Справу скерують до суду.

Фото: ДФС

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