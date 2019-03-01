Львівські прикордонники затримали чергового сигаретного контрабандиста

У пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники затримали 34-річного молдованина, який намагався незаконно вивезти більше 700 пачок сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.
У пункт пропуску «Рава-Руська» на виїзд із України прибув 34-річний молдованин на мікроавтобусі «Хюндай». Під час поглибленого огляду прикордонники виявили у подвійному днищі автомобіля сховок, у якому було більше 700 пачок сигарет.
Вартість тютюнових виборів мають встановити згодом. Контрабанду передали працівникам митниці.
Фото, відео: Держприкордонслужба
Наталя Дуляба