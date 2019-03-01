Львівські прикордонники затримали чергового сигаретного контрабандиста

У пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники затримали 34-річного молдованина, який намагався незаконно вивезти більше 700 пачок сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

У пункт пропуску «Рава-Руська» на виїзд із України прибув 34-річний молдованин на мікроавтобусі «Хюндай». Під час поглибленого огляду прикордонники виявили у подвійному днищі автомобіля сховок, у якому було більше 700 пачок сигарет.

Вартість тютюнових виборів мають встановити згодом. Контрабанду передали працівникам митниці.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Фото, відео: Держприкордонслужба