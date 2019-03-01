Львів’я запрошують на фестивалі піаністів та хорового співу

У Львові 9−10 березня пройдуть V Відкритий конкурс піаністів «Віртуозні Самоцвіти» і VII Всеукраїнський фестиваль – конкурс хорового співу та інструментальної музики «Галицькі Самоцвіти». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Громадська організація «Арт центр «Антре» в рамках своєї фестивальної програми 9−10 березня запрошує львів’ян та гостей міста відвідати V Відкритий конкурс піаністів «Віртуозні Самоцвіти» та VII Всеукраїнський фестиваль — конкурс хорового співу та інструментальної музики «Галицькі Самоцвіти».

В програмі фестивалю-конкурсу — українські дитячі, юнацькі та дорослі творчі колективи, а також індивідуальні виконавці. Це представники дитячих шкіл мистецтв, дитячих хореографічних шкіл та студій, середніх загальноосвітніх шкіл, середніх професійних, середньо-спеціалізованих та середньо-технічних навчальних закладів, закладів культури і дозвілля.

Основна мета фестивалю-конкурсу «Самоцвіти» — популяризація традиційної культурної спадщини, зміцнення міжнародних контактів і культурних зв’язків, обмін знаннями, культурними та народними традиціями, особливостями, досвідом та розширення світогляду. Фестиваль проводиться з урахуванням пріоритету стратегії розвитку Львова 2012−2025 про розвиток міста як креативного центру різноманітних культур, мистецтв і ремесел.

Програма V Відкритого конкурсу піаністів «Віртуозні Самоцвіти»

9 березня 2019 р.

10.00−13.00 – Будинок органної та камерної музики

14.00−19.00 — Львівська національна філармонія (камерна сцена)

У програмі:

-Майстер-класи для піаністів та членів журі від Ольги Чундак (м. Ужгород) та Яни Вондрачкової (м. Острог);

-Прем’єра-сюрприз від організаторів фестивалю.

Програма VII Всеукраїнського фестивалю — конкурсу хорового співу та інструментальної музики «Галицькі Самоцвіти»

9 березня 2019 р.

10.00−19.00 — Міський палац культури ім. Гната Хоткевича

У програмі:

-Майстер-клас з вокалу від члена журі Галини Дигуляр (м. Одеса)

-Майстер-клас з гри на струнних інструментах від члена журі Майї Онищук (м. Хмельницький)

-Прем’єра-сюрприз від організаторів.

Гала-концерт лауреатів обох фестивалів відбудеться 10 березня з 12.00 до 14.00 год. у Міському палаці культури ім. Гната Хоткевича.

Вхід на усі події вільний.