Львів попрощався із загиблим в Маріуполі сержантом поліції

Сьогодні, 1 березня, громада Львова попрощалась зі старшим сержантом поліції Ігорем Гуменчуком. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, сьогодні об 11.00 год. відбувся чин похорону в Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла на вул. Театральній. Далі похоронна процесія вирушила на Личаківське кладовище, де на полі 76 відбувся чин погребення. У Ігоря Гуменчука залишились донька, двоє синів та дружина.

Нагадаємо, серце Ігоря Гуменчука передчасно перестало битись 26 лютого, коли він перебував на службі у Маріуполі.

Старший сержант поліції Гуменчук Ігор Богданович (1974 року народження) в період з 17 червня 2014 року до 6 листопада 2015 року служив в органах внутрішніх справ на посаді міліціонера батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Львів» ГУМВС України у Львівській області. В період з 7 листопада 2015 року по 26 лютого 2019 року проходив службу в Національній поліції на посаді поліцейського взводу № 1 роти № 1 батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Львів» ГУНП у Львівській області. За період проходження служби 16 раз перебував у ротаційних групах в зоні проведення АТО та ООС в Донецькій та Луганській областях.

Фото: ЛМР