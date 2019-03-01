АТП-1 у вихідні збільшує кількість автобусів на маршруті №19

ЛК АТП № 1 збільшує кількість автобусів у вихідні дні на маршруті № 19, що курсує з вул. Щурата на Сихів, а також продовжує роботу у вечірній час маршруту № 2А, який сполучає АС «Західну» та Університет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомив директор ЛК АТП № 1 Орест Хамула, у вихідні дні випуск автобусів на маршруті № 19 зросте на три машини. Так у вихідні на маршруті курсуватимуть 8 автобусів. У робочі дні на маршруті працюють 12 автобусів.

Крім того, АТП № 1 продовжило роботу маршруту № 2А у вечірній час — останній автобус тепер відправляється від АС «Західної» о 22.10 год. Останній рейс від Університету також відправляється о 22.10 год.