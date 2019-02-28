Завтра лікарі «швидких» вийдуть на італійський страйк

Завтра, 1 березня, працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Львівщини обіцяють вийти на італійський страйк, бо Львівська облдержадміністрація не виконала умови, які вони лікарі ставили перед чиновниками. Про у коментарі Tvoemisto.tv розповів лікар невідкладних станів Центру Степан Железняк.

Зазначимо, що вчора, 27 лютого, заступник керівниці департаменту охорони здоров’я ЛОДА Андрій Васько повідомив, що відбулась друга зустріч з працівниками Центру екстреної меддопомоги Львівщини. Під час зустрічі озвучили імовірні суми доплат до зарплат медиків «швидкої».

Так, за словами Андрія Васька, лікарям попередньо хочуть доплачувати 3,5 тис. грн, фельдшерам – 3 тис., а водіям – 2,5 тис. грн. Це питання на черговій сесії у березні має розглянути Львівська облрада.

Водночас лікар невідкладних станів Центру Степан Железняк розповідає, що багатьох працівників «швидкої», які на кілька хвилин спізнились на зустріч, вже не пустили до зали, де вона відбувалась. Але на засіданні були голови первинних профспілок, завідувач підстанцією тощо.

«Обіцянки – це добре. Але жодної нашої вимоги не виконано і жодного кроку для цього не зроблено. На першій зустрічі йшлося, що сесія розгляне питання 27-28 лютого, а тепер говорять, що 12 березня. Тому з 1 березня – італійський страйк. А наступного тижня – пікети з перекриванням вулиць», – каже Степан Железняк.

Італійський страйк – різновид страйку, за яких застосовують різке зниження працівниками темпу роботи внаслідок надто суворого додержання службових інструкцій або навіть повне припинення праці за одночасного збереження їхньої присутності на робочих місцях, одна з форм протестної боротьби трудящих проти погіршення трудових відносин.

Нагадаємо, ще 11 лютого медики «швидких» погрожували облдержадміністрації страйками, адже більше не можуть працювати в неналежних умовах.