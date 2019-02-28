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У Львові стартував фестиваль сучасного дитячого мистецтва

Соломія Григор'єва

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Сьогодні, 28 лютого, в приміщенні копальні кави (пл. Ринок, 10) відбувається міський фестиваль сучасного дитячого мистецтва. На ньому малюки представляють оригінальні екокостюми, які вони виготовляли спільно із батьками та вихователями. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

«Сучасний світ важко уявити без пластикових пляшок, целофанових пакетів та купи паперу, що оточує нас щодня. Але водночас ці продукти щоденного вжитку неабияк забруднюють навколишнє середовище, невідворотно погіршуючи екосистему світу.

Саме тому, екокостюми створювали з вторинної сировини (пластикові пляшки, папір, газети, журнали, одноразовий посуд, поліетиленові пакети тощо).

Окрім екологічного дефіле, учасники будуть ділитись своїми талантами (спів, хореографія, поезія, акторська майстерність, оригінальний жанр)», — розповідають організатори.

Загалом для участі у фестивалі подано 52 заявки, це вихованці дитячих садочків Львова.

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