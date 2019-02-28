У Львові джип переїхав бабусю

Внаслідок наїзду «Міцубіші» у Львові травмована 73-річна жінка-пішохід. Наразі поліція вирішує питання про відкриття криміналу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 27 лютого близько 11.00 на вулиці Мечнікова у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Міцубіші Паджеро», 40-річний мешканець Пустомитівського району, скоїв наїзд на пішохода, 73-річну львів’янку. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.