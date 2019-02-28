У львівському аеропорту в українки вилучили 6,5 кг бурштину

В аеропорту «Львів» українка намагалась вивезти 6,5 кг дорогоцінного каміння до Туреччини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області.

Так, для перетину кордону мешканка Рівненщини обрала смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим заявила про відсутність будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню або належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.

Під час митного контролю її багажу митники виявили шматки обробленого каміння жовто-коричневого кольору різної форми. Вони містились у дорожній сумці в поліетиленових пакетах. Громадянка подала інспектору митниці Договір купівлі-продажу та видаткову накладну, згідно з якими вона придбала у ДП «Бурштин України» «Бурштин частково ошкурований» вагою 3 500 г та вартістю 6 090 грн. Фактично у багажі виявлено шматки обробленого каміння жовто-коричневого кольору різної форми вагою 6 500 г.

Згідно з висновком, надані на дослідження зразки ідентифіковано як дорогоцінне каміння органогенного утворення – бурштин (різновиду сукциніт) у частково обробленому стані у вигляді заготовок у формі паралелепіпедів. Ринкова вартість становить 396 120 грн.

Так, громадянка України порушила встановлений Митним кодексом України порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто перемістила товар, який підлягаює обов’язковому декларуванню згідно з Постановою КМУ від 21.05.2012 року № 448.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.

Фото: ДФС