У кінологічному центрі взялися за підготовку собак для спецпідрозділу «КОРД»

Цього тижня на базі Кінологічного навчального центру, що на Львівщині, розпочалася підготовка спецпризначенців «КОРДу» та їх чотирилапих бійців. Протягом трьох місяців поліцейські опановуватимуть основи дресирування, вивчатимуть методику і тактику застосування пошуково-штурмових собак. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

На навчання приїхали «КОРДівці» із Києва, Хмельниччини, Чернівців, Херсона, Івано-Франківська та Харкова.

Такі навчання проводяться на базі центру вже вдруге. Минулого року таку підготовку успішно пройшли сім бійців «Корпусу оперативно-раптової дії» зі своїми чотирилапими вихованцями.

Штурмових собак виховують із німецьких, бельгійських вівчарок та ротвейлерів.

Пошуково-штурмові собаки департаменту «КОРД» виконують зовсім інші завдання, ніж собаки прикордонної служби, які винюхують контрабанду чи порушників кордону. Головним завдання бійців КОРДу є затримання озброєних злочинців та боротьба із тероризмом, тому зазвичай штурмових собак використовують у приміщеннях, де можуть переховуватися озброєні злочинці із вибуховими пристроями, що несуть підвищену загрозу життю бійців.