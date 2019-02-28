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У кінологічному центрі взялися за підготовку собак для спецпідрозділу «КОРД»

Соломія Григор'єва

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Цього тижня на базі Кінологічного навчального центру, що на Львівщині, розпочалася підготовка спецпризначенців «КОРДу» та їх чотирилапих бійців. Протягом трьох місяців поліцейські опановуватимуть основи дресирування, вивчатимуть методику і тактику застосування пошуково-штурмових собак. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

 

На навчання приїхали «КОРДівці» із Києва, Хмельниччини, Чернівців, Херсона, Івано-Франківська та Харкова.

Такі навчання проводяться на базі центру вже вдруге. Минулого року таку підготовку успішно пройшли сім бійців «Корпусу оперативно-раптової дії» зі своїми чотирилапими вихованцями.

Штурмових собак виховують із німецьких, бельгійських вівчарок та ротвейлерів.

Пошуково-штурмові собаки департаменту «КОРД» виконують зовсім інші завдання, ніж собаки прикордонної служби, які винюхують контрабанду чи порушників кордону. Головним завдання бійців КОРДу є затримання озброєних злочинців та боротьба із тероризмом, тому зазвичай штурмових собак використовують у приміщеннях, де можуть переховуватися озброєні злочинці із вибуховими пристроями, що несуть підвищену загрозу життю бійців.

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